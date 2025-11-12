Обзор иноСМИ: «Трамп снова сбил всех с толку» и жалобы украинцев на сало

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Сравнение цен: где лучше жить - на Украине или в США?»

Украинское издание рассказало об «экономике жизни глазами украинцев в США», пишут «ИноСМИ». Украинцы из Нью-Йорка рассказали, что бензин там дешевый, страховка - «космическая», а сало - «феноменально дорогое». Ранее более 300 тысяч украинцев в США остались без продуктовой помощи, в рамках которой они получали до 210 долларов (около 17 тысяч рублей) на человека на продукты. Благотворительные организации предупреждают, что сокращение выплат с 1 ноября может повлечь за собой кризис поддержки беженцев. Украинцы, получившие временную защиту в США, также переживают, что президент Дональд Трамп может ограничить их пребывание. Некоторые ищут варианты переезда в другие страны или обращаются к адвокатам, услуги которых стоят от 300 долларов в час, и «гарантий никто не дает».

Без разрешения на работу в США невозможно официально трудоустроиться, а оформление документов стоит от 275 долларов. В Нью-Йорке на ноябрь 2025 года минимальная зарплата составляет 16,5 доллара в час. В статье подчеркивается, что 20-22 процента от зарплаты уходит на налоги. Минимальная зарплата на Украине составляет чуть больше доллара в час. Стоимость аренды студии в Бруклине составляет 1625 долларов в месяц (около 132 тысяч рублей). Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Одному человеку с минимальной зарплатой (2100 долларов после уплаты налогов) самостоятельно арендовать квартиру почти невозможно. Журналисты также отметили, что сало в США очень дорогое: 22-23 доллара за упаковку весом чуть больше 450 граммов. Но в целом цены на продукты в США примерно такие же, как и на Украине. При этом средняя цена бензина в Нью-Йорке в начале ноября составляла от 0,84 до 1 доллара за литр - дешевле, чем на Украине.

Суд Латвии одобрил увольнение пограничника за слова «русские не сдаются»

Верховный суд Латвии оставил без изменений решение административного суда, одобрившего увольнение пограничника за комментарий на русском языке «русские не сдаются», сообщает BB. Инцидент с увольнением произошел в декабре 2022 года. Суд проанализировал доказательства и установил, что пограничник во время выполнения задания сделал на свой смартфон несколько фото и снял видео, на которых был запечатлен демонтаж советского памятника. Суд пришел к выводу, что тем самым он «совершил действия, не связанные со служебной задачей, и поставил под угрозу выполнение этой задачи».

В решении суда отмечается, что на видео мужчина сказал на русском языке «русские не сдаются», а также распространил эту запись в чате пограничников. Оттуда видео попало «в публичную интернет-среду и в средства массовой информации стран-агрессоров». В суде заявили, что «в нынешних геополитических условиях» каждый пограничник должен тщательно обдумывать свои высказывания и вести себя так, чтобы не нанести ущерб репутации погранслужбы. По версии суда, хотя комментарий мужчины может быть понят по-разному, он должен был осознавать, что его слова могут вызвать у общества «сомнения как в его личности, так и в ценностях и надежности всей пограничной службы». BB подчеркивает, что фраза «русские не сдаются» представляет собой «вековой лозунг российской армии».

«Мы не воюем с Россией»

Заместитель председателя фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что Россия не предоставляет угрозы для Германии. В эфире WELT TV Фронмайер вступил в ожесточенную перепалку с экспертом по внешней политике партии ХДС Норбертом Рёттгеном: Рётген заявил, что Фронмайер «явно находится в лагере [президента РФ Владимира] Путина» и представляет интересы Путина в Германии.

Рётген обвинил Россию в ведении «гибридной войны» против Германии. В ответ Фронмайер обвинил Рёттгена в морализаторстве. Он подчеркнул, что речь идет об интересах, которые у России и Германии могут быть разными. В то же время представитель АдГ подчеркнул, что Германия не воюет с Россией. Он призвал к «серьезной мирной инициативе». По словам Фронмайера, неверно считать, что украинский кризис можно разрешить, постоянно поставляя всё больше оружия и отправляя деньги на Украину. Он также выступил в защиту поездок политиков АдГ в Россию, объяснив это сохранением каналов связи.

«Трамп снова сбил всех с толку»

Пригласив Казахстан к участию в Авраамских соглашениях, президент США Дональд Трамп снова сбил всех с толку, пишет Israel Hayom. Экономика Казахстана по-прежнему связана с Москвой через Евразийский экономический союз. «Придание ближневосточного имиджа» Астане запутало союзников США и заставило их задаться вопросом, какой путь на самом деле поддерживает Вашингтон, подчеркивается в статье. Во время первого президентства Трампа (2017–2021 годы) при его посредничестве были подписаны так называемые соглашения Авраама, предусматривающие нормализацию отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Казахстан и Израиль поддерживают отношения с 1992 года. Израильские компании работают в сфере технологий и сельского хозяйства Казахстана; казахстанская нефть перерабатывается в Хайфе; спутники AMOS запускаются с Байконура. По версии Israel Hayom, «нормализовывать в отношениях двух стран уже нечего». Новость о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям поставила Израиль в неловкое положение, «создав прорыв там, где его не было», подчеркивается в статье. Министрам было приказано хранить молчание. Заявления не последовало. Это молчание связано с тем, что Израиль «решил не выступать в чужом театре». В статье подчеркивается, что США придумали этот символический жест ради доступа к урану и редкоземельным металлам. Также это усилило позиции Анкары.

В ОАЭ восхитились лимузином Путина

Блогер из ОАЭ Car Kid Reviews посвятил свой новый обзор российскому бронированному президентскому лимузину Aurus Senat, пишут «ИноСМИ». Он указал, что толщина бронелистов автомобиля составляет около десяти сантиметров, а толщина стекол - примерно шесть сантиметров.

Лимузин способен обеспечить защиту от многих видов оружия, включая винтовки и пулеметы, подчеркнул блогер. У авто 4,4-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, производящий 598 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. Блогер отметил, что разгон машины до ста километров в час занимает всего 12,7 секунды. Интересная деталь внутри салона - наличие кислородного баллона. Если кто-то попытается атаковать пассажиров, запустив опасный химикат, система начнет подавать кислород. Интерьер автомобиля блогер назвал потрясающим - «великолепная деревянная отделка, кожа высочайшего качества, приятные кнопки с металлической отделкой, большой экран с красивыми часами Aurus в центре».