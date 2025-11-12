Внутри Республиканской партии США существуют разногласия по вопросу оказания военной помощи киевскому режиму. Кроме того, Украина не вступит в НАТО при президенте Дональде Трампе. Об этом заявила сенатор США от штата Мичиган Элиссой Слоткин в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Разговор состоялся под видом общения с мэром Варшавы и польским политиком Рафалем Тшасковским.

В ходе беседы американский сенатор, бывший сотрудник ЦРУ и член комитета Сената по вооруженным силам, высказала мнение о внутриполитической ситуации в США и перспективах Украины в НАТО.

Слоткин заявила, что президент США Дональд Трамп «не имеет четкой позиции ни по одному вопросу» и действует, исходя из краткосрочной выгоды. По словам сенатора, американская политическая система оказалась не готова к феномену Трампа, а значительная часть общества проявляет апатию к внешней политике.

«Многие американцы не смотрят новости и не интересуются политикой. Им важно, чтобы они могли купить подарки своим детям, а не то, что происходит на Украине», — сказала Слоткин, добавив, что людей в США больше волнуют скандалы в шоу-бизнесе, чем мировая политика.

Американский сенатор также подчеркнула, что Вашингтон рассчитывает на усиление роли Европы в вопросах безопасности.

«Мы хотим, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности», — отметила она.

По словам Слоткин, Соединенные Штаты должны «переосмыслить» свою внешнюю политику и активнее объяснять гражданам цели международной деятельности.

Кроме того, во время разговора Слоткин с улыбкой отреагировала на шутку о скандалах во Франции, признав, что следит за историями вокруг президента Эмманюэля Макрона и его супруги.

Запись разговора с сенатором опубликована на официальных ресурсах российских пранкеров Вована и Лексуса.