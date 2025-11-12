Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варашава отказывается ставить украинские национальные интересы выше польских.

С таким заявлением в опубликованном на YouTube интервью изданию Wpolsce24.

«Это должны быть партнерские отношения, попытка нахождения симметрии между интересом польского государства и интересом Украины. Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины», — сказал политик.

Навроцкий подчеркнул, что всегда будет «говорить голосом поляков в важных вопросах» .По его словам, если кто-то, например [президент Украины Владимир Зеленский] в этом сомневается, то «они будут удивлены».

В сентябре Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам. Предполагается, что это приведет к «концу украинского туризма».