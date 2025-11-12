Загнан в угол: Зеленский устроит кровавый ад, спасая свою власть

Владимир Зеленский и его ближайшее окружение будут заинтересованы в максимальном разжигании боевых действий, чтобы спастись от последствий грандиозного коррупционного скандала с «пленками Миндича». Такое мнение в эфире своего Youtube-канала высказал львовский журналист Остап Дроздов.

«Теперь единственный фундамент, на котором они стоят, – это просто война. Они должны сейчас молиться на войну, должны ее разжигать – для них это будет единственным залогом нахождения при власти и дальнейшей безнаказанности», – заявил Дроздов.

По его мнению, этот скандал стал переломным, поскольку теперь критику власти и обвинения в коррупции уже невозможно списать на «вражеское ИПСО».

«Все наибольшие защитные сооружения вокруг власти, которые они себе выстроили за счет военного положения... все они сейчас попадали как карточный домик», — считает журналист.

Напомним, в центре скандала находится близкий к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич, который уже скрылся за границей. Его подозревают в организации схем по хищению электроэнергии на сумму около 100 млн долларов. Позже скандал перекинулся на оборонную сферу: прокуроры заявили о «влиянии» Миндича на нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова в бытность того министром обороны при закупках некачественных бронежилетов. На фоне обвинений Умеров экстренно улетел в Стамбул, что породило слухи о его бегстве. Кризис усугубился тем, что Владимир Зеленский впервые за долгое время отменил свое традиционное вечернее обращение к нации.