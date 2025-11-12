Токио прокомментировал запрет на въезд в Россию для 30 японцев

Япония назвала «абсолютно неприемлемым» решение России запретить въезд еще 30 японским гражданам, включая официального представителя МИД Китамуру Тосихиро. Токио выразил протест против этого шага Москвы, заявил на брифинге в среду, 12 ноября, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

© Вечерняя Москва

Ранее российский МИД опубликовал список из 30 японцев, которым объявлен бессрочный запрет на въезд в Россию. Среди них оказались журналисты и обозреватели газет Nikkei и Yomiuri, репортер телеканала Fuji TV, а также профессора университетов Хитоцубаси, Кэйо и Токийского университета и президент компании Denzai K.K.

МИД пояснил, что решение принято в качестве ответной меры на антироссийскую политику правительства Японии, связываемую с проведением специальной военной операции, передает Reuters.

Россия и Япония в то же время ведут обсуждения о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что в настоящее время российские и японские компании проводят консультации по этому вопросу.