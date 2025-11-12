Что произошло 12 ноября: теракты в Бейруте и появление Секретной службы США

12 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — теракты в Бейруте и появление Секретной службы США. Подробности — в материале «Рамблера».

Террористические акты в Бейруте

12 ноября 2015 года в шиитском районе Бурдж-аль-Бараджне прогремели взрывы. В результате погибли 43 человека, еще 240 получили ранения. По предварительным данным, нападение было местью за участие «Хезболлы» в боях против Исламского государства. Международные аналитики видят в этом теракте признаки усиления влияния ИГ в Ливане. Это событие стало самым кровопролитным в Бейруте за последние годы.

Появление Секретной службы США

12 ноября 1860 года была создана Секретная служба США. Первоначально ее агенты специализировались на борьбе с подделкой долларов. Современные задачи Секретной службы США включают предотвращение подделки денег, ценных бумаг и других важных документов, охрану президента, вице-президента, членов их семей, бывших президентов, кандидатов на выборные должности и представителей иностранных государств во время визитов в США, расследование финансовых махинаций и преступлений, связанных с кражей личных данных и помощь в расследовании некоторых внутренних преступлений.

Запуск в СССР автоматической межпланетной станции

12 ноября 1965 года в СССР была запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-2» для исследования Венеры. Станция типа 3МВ летела в паре с «Венерой-3». Хотя данные о Венере не получены, были изучены космическое и околопланетное пространство, магнитные поля, космические лучи, солнечная плазма, радиоизлучения и микрометеориты, что важно для межпланетных перелетов и связи. Масса аппарата — 963 кг. «Венера-2» пролетела мимо Венеры на расстоянии 24 000 км 27 февраля 1966 года и вышла на гелиоцентрическую орбиту, но из-за сбоя в системе управления данные не переданы. 16 ноября 1965 года запущена «Венера-3», достигшая Венеры 1 марта 1966 года.

В Вишеграде состоялась встреча правителей трех держав

12 ноября 1335 года в Вишеграде, где находилась резиденция короля Венгрии Карла I Роберта, прошла встреча правителей трех государств — Венгрии, Польши и Чехии. Это событие ознаменовало создание первого военно-политического союза в Центральной Европе. На встрече были достигнуты некоторые соглашения. В частности, чешский король Ян I отказался от притязаний на польскую корону и всю территорию Польши. Взамен ему была выплачена денежная компенсация, а чешское влияние было признано над герцогством Силезией. Также был заключен оборонительный союз между тремя странами для противодействия династии Габсбургов. Кроме того, были достигнуты договоренности о создании новых торговых путей, минуя Вену.