Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Депутаты Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана, приняли закон, который запрещает пропаганду ЛГБТ* и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах. Соответствующая норма включена в закон о поправках по вопросам архивного дела и ограничению распространения противоправного контента.

© Вечерняя Москва

В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса отмечается, что закон направлен на защиту детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию. Для этого предусмотрены ограничения на размещение в публичном пространстве и с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ информации о педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации*.

После одобрения Мажилисом закон поступит на рассмотрение Сената, верхней палаты парламента Казахстана. После этого документ может вступить в силу и стать частью законодательства страны, передает ТАСС.

До этого московский суд оштрафовал мужчину, который пропагандировал нетрадиционные* сексуальные отношения в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram. Правонарушителя обязали выплатить 200 тысяч рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.