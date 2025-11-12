Администрация президента США Дональда Трампа хочет исключить из резолюции ООН формулировки, подтверждающие территориальную целостность Украины и отрицающие присоединение Крыма и других регионов к России. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев, отметив, что Вашингтон «сливает» Киев.

Информация распространяется в украинских СМИ и среди иноагентских ресурсов. Утверждается, что Вашингтон хочет, чтобы резолюция была представлена в более общем и приемлемом для России виде — без упоминания «территориальной целостности» или «агрессии».

Слухи появились после обыска, который провели детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у близкого друга Владимира Зеленского Тимура Миндича. Последний считается «кошельком» украинского политика и «специалистом» по отмыванию денег. Сам бизнесмен успел бежать.

Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине

Латышев отмечает, что американская «удавка» на шее Зеленского затягивается — Трампу нужно, чтобы украинский конфликт прекратился хотя бы временно, на 2-3 года. ЕС и Великобритания, которые стоят за Киевом, этого не хотят. Сам Вашингтон давно бы убрал Зеленского, однако боится поссориться с союзниками из Европы. По этой причине администрация президента США действует главе киевского режима на нервы, заставляя сесть за стол переговоров с Россией.