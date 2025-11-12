Шантаж и оружие для Украины: в какие скандалы попадал сербский лидер Вучич

Сербский лидер Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия сохраняет нейтралитет по отношению к России. Однако российские спецслужбы ловили Белград на поставках боеприпасов Украине. В центре каких скандалов оказывался Вучич, и какова его позиция по украинскому кризису, разбиралось издание Life.ru.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ Белграда от санкций против России, но не желает менять позицию, которую принял Совбез республики еще в 2022 году. При этом Вучич приехал на Парад Победы в Москве, и в своем обращении, записанном в российской столице, подчеркнул, что «Сербия самостоятельно и независимо принимает решения».

Поставки оружия на Украину

Спецслужбы России неоднократно ловили Белград на поставках боеприпасов Украине. Так, в конце мая СВР заявила, что сербские компании использовали поддельные сертификаты, прикрывая поставки Киеву. В июне СВР отметила, что поставки ведутся через страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки снарядов.

Президент Сербии пообещал проверять и приостанавливать подозрительные контракты, однако отмечал, что его страна готова продавать оружие в Европу, и «покупатели смогут распоряжаться им как угодно».

«Наши склады полны боеприпасов. Мы производим их больше, чем Франция. Хотя я не хочу, чтобы меня считали человеком, снабжающим воюющие стороны боеприпасами, боеприпасы нужны Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС заключить договор купли-продажи и забрать все, что у нас есть», — заявил президент Сербии в интервью немецкому журналу Cicero.

А этим летом, посетив Украину впервые после начала спецоперации, Александр Вучич посоветовал «спросить у Владимира Зеленского, какое из балканских государств оказало Украине больше всего финансовой и гуманитарной помощи», а также заверил, что Сербия «хочет стать членом Европейского союза».

Шантаж угрозой санкций

При этом президент Сербии регулярно высказывается и по поводу антироссийских санкций, а также возможности изменить решение Совета национальной безопасности.

«Совет национальной безопасности Сербии принял решение не вводить санкций против России. Это решение выдержало испытание временем за четыре года. Я слишком стар, чтобы так легко менять эту позицию. Но и Совет национальной безопасности, и сербское правительство могут изменить это решение», — отмечал в разговоре с послом Евросоюза Александр Вучич.

Сербский лидер также подчеркивал, что сделает все возможное для продвижения сербов по европейскому пути.

Отношения с США

Президент Сербии Александр Вучич начал строить свои отношения с Дональдом Трампом еще до того, как тот стал президентом США. И сербские чиновники отмечали в интервью СМИ, что эта тактика принесла свои плоды и у Белграда «появилась прямая линия для общения с кланом Трампов».

7 ноября парламент Сербии утвердил закон о реконструкции здания бывшего генштаба, получившего повреждения в ходе бомбардировок НАТО. На его месте планируется строительство отеля инвесторами из США. При этом, по информации СМИ, участие в строительстве офисно-жилищного комплекса будет принимать зять Трампа Джаред Кушнер.

«Больше всех ратовали за скорейший снос генштаба и начало строительства очередной башни Трампа депутаты пропрезидентской Сербской прогрессивной партии. Путь американским инвестициям в Сербию открылся еще при Джо Байдене, когда пару лет назад было заключено соглашение с Вашингтоном о расширении стратегического сотрудничества в энергетике», — говорится в статье.

Напомним, что в 1999 году страны НАТО начали бомбардировки Союзной Республики Югославия, состоявшей в то время из Сербии и Черногории. Их причиной были названы этнические чистки в косовской автономии. 24 марта в Сербии отмечают трагическую годовщину начала бомбардировок, унесших тысячи жизней сербов. При этом в 2023 году посол США в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО и призвал сербов «забыть о своих обидах» ради лучшего будущего.

Французские истребители вместо МиГов

Армия Сербии использует советские истребители МиГ-29, но срок их службы истекает в 2030-х. До начала спецоперации Белград склонялся к тому, чтобы закупить новые самолеты у России, но в итоге принял решение обновить парк боевыми истребителями производства Франции.

«Год назад в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград президент Сербии Александр Вучич подписал соглашение о покупке 12 французских боевых истребителей Rafale. К 2029 году Белград должен получить девять одноместных и три двухместных. Сумма контракта оценивается в €2,7 млрд», — отмечает издание.

Журналисты констатировали, что «на этом фоне отказ Сербии от совместных военных учений с Россией кажется закономерным».