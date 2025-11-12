Украинские СМИ назвали имена обвиняемых в коррупционном скандале вокруг Миндича

Украинские СМИ в среду, 11 ноября, обнародовали имена семерых обвиняемых по делу о коррупции в энергетическом секторе. Среди них предприниматель Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, а также исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

В список вошли и бизнесмен Александр Цукерман, предприниматель Игорь Фурсенко, а также Леся Устименко и Людмила Зорина. Последние трое, по информации СМИ, работали в так называемом бэк-офисе, занимавшемся операциями по отмыванию средств.

Кроме того, стало известно, что обвинение предъявлено бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. В ближайшие дни украинские правоохранители планируют огласить новые обвинения по делу.

Из семерых фигурантов пять человек — Миронюк, Басов, Фурсенко, Устименко и Зорина — уже задержаны. Миндич и Цукерман, по данным СМИ, покинули страну и находятся в розыске.

Дело связано с коррупционными схемами в энергетическом секторе, и его расследование продолжается. Обвиняемые, по сведениям СМИ, занимались различными финансовыми и управленческими операциями, которые стали предметом внимания украинских правоохранителей, передает ТАСС.

Ранее у одного из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского — бизнесмена и совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича — при обыске нашли пачки свежеотпечатанных американских долларов. Он сбежал с Украины в Европу за несколько часов до того, как к нему в дом пришли детективы НАБУ.