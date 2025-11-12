В Польше набирает обороты скандал между президентом и премьером

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьер-министром страны с 1989 года.

"Я представляю сотрудничество с премьером в принципиальных вопросах, касающихся функционирования государства, неизменно считая его при этом худшим премьером в истории Польши после 1989 года", - сказал Навроцкий в интервью телеканалу wPolsce24. "Я не думаю, что по принципиальным вопросам мы не будем спорить", - добавил президент.

7 ноября Туск в Х подверг критике отказ президента подписать указ о присвоении нескольким офицерам спецслужб более высоких званий.

"Это очередной шаг его (Навроцкого - прим. ТАСС) войны с польским правительством. Чтобы быть президентом, недостаточно победы на выборах", - написал тогда Туск. "Чтобы быть премьером, недостаточно оставлять посты в сети Х", - ответил президент и обвинил премьера в "использовании спецслужб в политических целях".

Конфликт ставленника правой оппозиции Навроцкого с представителем левых сил Туском начался с первых дней после номинации нового президента 6 августа. Уже через день Туск сообщил, что "будет безжалостным" в отношении Навроцкого и его инициатив. По данным проведенного тогда же опроса исследовательского центра United Surveys, 61,2% польских граждан спрогнозировали, что хорошие отношения между главой государства и главой правительства невозможны. Противоположного мнения придерживались только 21,4% респондентов.