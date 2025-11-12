Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на фронте на главкома ВСУ Александра Сырского. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных наук Золтан Кошкович.

Ранее Зеленский опубликовал рапорт Сырского по ситуации на фронте. В своих соцсетях он назвал главкома ВСУ «верховным главнокомандующим». При этом по украинской конституции им является президент.

«Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу», — прокомментировал публикацию эксперт.

Ранее Кошкович заявлял, что угрозы Зеленского, направленные на срыв поставок нефти из России в Венгрию, выглядят отчаянно и безрассудно. Он напомнил, что выработка электроэнергии на Украине «полностью прекращена», а импорт идет преимущественно через венгерскую территорию.