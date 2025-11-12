Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию якобы в попытках сорвать переговоры в Стамбуле, состоявшиеся в мае, июне и июле, а также заявил о неких «провокациях». Об этом пишет The Times.

По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) ради «иллюзии прогресса».

Замминистра утверждает, что российская делегация «прекрасно знала биографию» своих украинских коллег, и намеренно «говорила провокационные и довольно гадкие вещи». Политик считает, что таким образом делегация РФ якобы намеревалась «вывести из себя» украинцев и сорвать переговоры.

«В нормальных переговорах обе стороны выкладывают свои аргументы на стол, ищут точки пересечения, определяют, где «серая зона», а где — абсолютно неприемлемые позиции. До этого этапа мы так и не дошли», — сказал Кислица.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею.