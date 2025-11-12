Россия проиграла суд по делу о здании посольства в Австралии

Канберра может вернуть себе место, на котором планировалось разместить российское посольство, но она должна будет выплатить Москве компенсацию за расторжение долгосрочного договора аренды земли. Соответствующее решение вынес Верховный суд Австралии, сообщает 12 ноября SBS News.

© Соцсети

Российская сторона получила участок в 2008 году в аренду на 99 лет, однако австралийские власти в одностороннем порядке расторгли соглашение в 2023 году «из-за возможных угроз национальной безопасности».

После этого Москва обратилась в Верховный суд, утверждая, что законы неконституционны и нет никаких доказательств того, что диппредставительство представляет угрозу нацбезопасности.

«В среду Верховный суд вынес решение в пользу федерального правительства (Австралии), признав законы действительными», — говорится в сообщении издания.

Вместе с тем суд постановил, что Россия имеет право на компенсацию, а австралийское правительство также обязано оплатить половину судебных издержек РФ.

Российская сторона получила разрешение на строительство здания дипмиссии в Канберре в 2011 году, однако каких-либо активных работ на участке произведено не было, что стало формальным основанием для начала процедуры расторжения договора в августе 2022 года.