СМИ: Путин показал свое превосходство над европейскими лидерами

Конфликт на Украине стал для Европы «болезненным унижением», пишет газета IL Fatto Quotidiano. Об этом сообщает ТАСС.

В статье отмечается, что президент России Владимир Путин продемонстрировал свое превосходство над европейскими лидерами, которые ранее уверенно требовали вывода российских войск с всех подконтрольных территорий.

В результате российских успехов в зоне специальной военной операции Европа была вынуждена пересмотреть свою позицию и искать пути перемирия с Москвой.

Экс-сотрудник ЦРУ: в окружении Трампа почти нет желающих сближения с РФ

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что в окружении нынешней администрации США практически отсутствует желание налаживать хорошие отношения с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что основная причина заключается в неправильных кадровых решениях и наличии в команде неоконсерваторов, которые не заинтересованы в сближении.

По словам эксперта, многие возможности для улучшения диалога, как восстановление авиасообщения или возвращение российских объектов, были упущены, а среди высших чиновников еще есть те, кто негативно относится к России.

Песков: в Кремле видели приветствие Токаева Трампу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль видел приветствие лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева американскому президенту Дональду Трампу во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что подобные приветствия часто начинают говорить те, кто попадает в Белый дом, и счел их обычной практикой. При этом Песков подчеркнул, что он не видит в таком приветствии ничего необычного.

Предстоящая зима может стать решающим этапом для Киева

Перед наступлением холодов Украина сталкивается с угрозой энергетического кризиса, о чем сообщает журнал Foreign Affairs. Об этом сообщает ТАСС.

В статье подчеркивается, что поврежденная энергосистема страны не сможет обеспечить стабильное электроснабжение в зимние месяцы, что грозит серьезными перебоями.

Эксперт отмечает, что даже центр Киева сталкивается с регулярными отключениями электроэнергии на несколько часов ежедневно.

В Харьковской области ВСУ привлекают женщин из-за дезертирства

В Харьковской области украинские силы вынуждены привлекать женщин к выполнению боевых задач из-за массового дезертирства среди мужчин. Об этом сообщает ТАСС.

В российских силовых структурах сообщили, что командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады использует женщин для саперных и водительских обязанностей на передовой.

Такой шаг обусловлен нехваткой боеспособных солдат и высоким уровнем дезертирства среди мужского населения.