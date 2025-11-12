Судьбу Украины после завершения конфликта решит Россия. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Counter Currents.

По мнению эксперта, сейчас сложилась очень сложная ситуация для Вооруженных сил Украины, так как «украинский фронт в руинах».

«Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат», - обратил внимание он.

Киев уличили во лжи о ситуации в Красноармейске

Макгрегор заметил, что самое печальное в этой ситуации то, что многие из этих пленных находились на фронте «всего неделю», назвав происходящее «абсурдом».

«Все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские», - уверен бывший советник главы Пентагона.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские военные попытались покинуть «котлы» в Красноармейске и Димитрове. По его словам, для этого бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду. Российские подразделения отслеживают и пресекают эти попытки.