Париж в ярости: Россия переиграла Францию в одном вопросе

За последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из нескольких стран Африки, которые долгое время были ее колониями. Как отметили африканские журналисты, после ухода французов в регионе резко возросло влияние Кремля, и его действия там вызывают сильное недовольство у Парижа. В особенности ситуацией в Нигере, где россияне договорились с местными властями о крупной сделке по урану.

«Франция возмущена планом Нигера продать России 1000 тонн урана», – пишут авторы иностранного бизнес-издания.

Журналисты сообщают о появившихся сведениях, указывающих на ведение переговоров между властями Нигера и России о возможной продаже 1000 тонн урана. Реализация данной сделки может означать кардинальную смену геополитической ориентации африканской страны в сторону России и существенное снижение роли Франции в регионе.

По мнению журналистов, «Париж воспринимает подобный шаг как открытое противостояние западному влиянию в Сахеле и угрозу многолетнему сотрудничеству Франции и Нигера в атомной отрасли».

Журналисты отмечают, что Франция крайне обеспокоена действиями России. Речь идет об уране, добытом на руднике Арлит, расположенном на севере Нигера. Ранее рудник принадлежал французской компании Orano, которая приостановила работу в июле 2023 года. Таким образом, Россия может получить сырье, которое предназначалось французской стороне.

Аналитики издания подчеркивают: «До ухудшения двусторонних отношений Нигер обеспечивал до 15 % урана, используемого для работы французских АЭС, что делало его одним из ключевых энергетических партнеров Франции. Французские представители, помимо экономических последствий, видят в предполагаемой сделке ощутимый геополитический провал», пишет АБН24.

