Экс-сотрудник ЦРУ назвал критику Трампом хода СВО необоснованной

Критика хода специальной военной операции (СВО) России на Украине со стороны главы американской администрации Дональда Трампа является необоснованной. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

"По поводу некоторой адресованной России критики в связи с, как выражаются, "медленным продвижением, медленным наступлением", - сказал он, имея в виду ход СВО. "Он или получает неверную разведывательную информацию, или неправильно излагает то, что ему говорят", - заявил Джонсон, комментируя критику Трампом хода СВО.

Как напомнил Джонсон, президент России Владимир Путин сообщил в сентябре, что на линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тыс. военнослужащих. Это означает, что Россия теперь "может действовать на более широком фронте, чем прежде", убежден эксперт.

"В то же время личный состав Украины уменьшается, сокращается, а не увеличивается. Так что имеется просто крупный дисбаланс, бесспорное преимущество России и бесспорная слабая сторона Украины. И это будет проявляться все ярче в предстоящие месяцы", - подчеркнул Джонсон.

Он в прошлом находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента США.