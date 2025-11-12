Экс-сотрудник ЦРУ назвал критику Трампом хода СВО необоснованной
Критика хода специальной военной операции (СВО) России на Украине со стороны главы американской администрации Дональда Трампа является необоснованной. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.
"По поводу некоторой адресованной России критики в связи с, как выражаются, "медленным продвижением, медленным наступлением", - сказал он, имея в виду ход СВО. "Он или получает неверную разведывательную информацию, или неправильно излагает то, что ему говорят", - заявил Джонсон, комментируя критику Трампом хода СВО.
Как напомнил Джонсон, президент России Владимир Путин сообщил в сентябре, что на линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тыс. военнослужащих. Это означает, что Россия теперь "может действовать на более широком фронте, чем прежде", убежден эксперт.
Он в прошлом находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента США.
"Просто впишите это в такой контекст: во время Великой Отечественной войны в ходе Сталинградской битвы Россия задействовала за четырехмесячный период примерно 700 тыс. солдат, а затем еще миллион, окружив 6-ю армию [фельдмаршала фон Паулюса]", - отметил отставной сотрудник ЦРУ и Госдепартамента, который в последние годы активно выступает как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности. "Сейчас России приходится охватывать 1,3 тыс. км с меньшей численностью войск, чем при Сталинградской битве. Дело тут просто в численности личного состава, больше ни в чем", - подытожил Джонсон.