СМИ: Украине скорее всего не хватит электроэнергии для обеспечения тепла зимой

Поврежденная в результате атак российской армии энергосистема Украины, вероятно, не обладает достаточным количеством электроэнергии для обеспечения ею всей страны в зимний период. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs (FA). "Хотя отопление подается, температуры падают, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в течение холодных месяцев", - говорится в материале. По данным авторов статьи, в настоящий момент даже центральные улицы Киева проводят по несколько часов без электричества каждый день.

В издании подчеркнули, что предстоящая зима может стать "самой суровой" и решающей в российско-украинском конфликте в связи со значительной разницей в ресурсообеспеченности сторон. В ночь на 8 ноября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспорта Украины.

Под атаку беспилотников, ракет "Кинжал" и "Искандер" попали по меньшей мере девять областей, в ряде городов республики произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.