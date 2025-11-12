Трамп заявил, что должен подать в суд на BBC

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он обязан подать в суд на телерадиокорпорацию BBC в связи со скандалом с искажением его речи.

«Считаю, что обязан это сделать, потому что нельзя позволять людям делать подобные вещи», — заявил он Fox News.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью газете The Telegraph назвала британскую вещательную телерадиокорпорацию BBC фейковым СМИ. Такое заявление она сделала после сообщений о том, что корпорация исказила суть речи президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Позже стало известно, что Дэйви уходит в отставку из-за скандала с кадрами с Трампом.