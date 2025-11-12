Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский не признаёт объективную реальность, складывающуюся на фоне нарастающего темпа наступления вооружённых сил России. Эксперт охарактеризовал текущие успехи российских войск как беспрецедентные по сравнению с предыдущими периодами конфликта.

По его мнению, у украинского лидера наблюдается "полное отключение" и "тотальная оторванность от реальности". Меркурис провёл параллель с людьми, которые в кризисных ситуациях уходят в вымышленный мир, переставая замечать накапливающиеся плохие новости, и предположил, что подобное происходит и с Зеленским. Аналитик отметил, что ситуация на фронте достигла точки, когда новости настолько негативны, что он не может даже говорить об этом или признавать это.

Одновременно эксперт высказал мнение о вероятной скорой замене главы киевского режима на другую фигуру. Однако Меркурис не верит, что это приведёт к изменению политического курса, поскольку, по его оценке, после событий 2014 года вся политическая структура в Киеве была выстроена в сугубо антироссийском ключе, и новый руководитель продолжит ту же линию.

