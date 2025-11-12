Британского министра обвинили в подготовке переворота

Команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера считает, что министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения главы правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«За последнюю неделю команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот», — говорится в сообщении.

Союзники британского премьер-министра считают, что любая попытка отстранить Стармера рискует вызвать рыночный шок и подорвать финансы правительства.

Ранее сообщалось, что большинство рядовых депутатов правящей Лейбористской партии Великобритании считают, что премьер-министр Кир Стармер уйдет в отставку еще до лета 2026 года из-за утраты доверия со стороны населения.