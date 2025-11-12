Мамахатов: Китай не станет жертвовать отношениями с РФ ради США

Пекин не прогнется под давлением США и не станет жертвовать отношениями с Москвой ради того, чтобы получить обещанные Вашингтоном преференции. Такое мнение высказал представитель Института Китая и современной Азии РАН Тлеш Мамахатов, передает РИА Новости.

«Последняя встреча лидеров США и КНР в Пусане показала, что Вашингтон готов использовать разные рычаги давления на Пекин – и угрозы, и посулы – для того чтобы приблизить китайцев к себе, отдалив их от России», - отметил он.

Мамахатов рассказал, что президент США Дональд Трамп на встрече в Пусане с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял об отмене торговой войны, предлагал создать концепцию G2. Согласно ей, Штаты хотели разделить мировую гегемонию с Китаем.

Но представитель РАН уверен, что американо-китайские переговоры ни к чему не привели. Он считает, что Китай не пойдет на разрыв отношений с Россией ради каких-то поблажек со стороны США.

По мнению Мамахатова, Пекин стремится выстраивать партнерские отношения со всеми странами. В этом вопросе с ним солидарна и Москва. Вместе они заявляют о важности создания нового миропорядка, основанного на справедливости, резюмировал он.

