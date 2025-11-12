В Швейцарии одобрили поставки вооружений воюющим странам

© Мария Москвичева

© Московский Комсомолец

Комитет по политике безопасности Национального совета, нижней палаты парламента Швейцарии, одобрил ряд мер, направленных на либерализацию законодательства в сфере экспорта и реэкспорта вооружений.

Согласно официальному пресс-релизу, комиссия высказалась за возможность поставок швейцарской военной техники странам, участвующим в вооружённых конфликтах, при условии сходства их экспортного режима со швейцарским.

Также комиссия поддержала предложение Федерального совета о предоставлении ему особых полномочий, позволяющих в исключительных обстоятельствах, продиктованных внешнеполитическими интересами или соображениями безопасности, отступать от стандартных критериев при выдаче разрешений на экспорт.

Ещё одним ключевым предложением стал отказ от безусловного запрета на реэкспорт военной продукции, в частности запасных частей и компонентов, если их поставка является частью международной кооперационной цепочки. Большинство членов комиссии обосновало эти шаги необходимостью укрепления обороноспособности страны в условиях ухудшающейся геополитической обстановки и риска исключения Швейцарии из международных цепочек поставок и совместных проектов в области вооружений.

В то же время меньшинство высказало опасения, что подобное смягчение законодательства противоречит принципам нейтралитета, включающим приверженность миру и защите прав человека, и отметило, что Украина не получит преимуществ от предлагаемых изменений.

Ранее сообщалось, что Вучич сделал заявление о подготовке Европы к войне с Россией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.