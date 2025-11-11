Страны Евросоюза назвали «скорпионами в банке»

Главный экономический обозреватель газеты Financial Times Мартин Вулф назвал страны Евросоюза «скорпионами в банке».

По мнению Вулфа, сейчас страны Европы столкнулась с тем, что их историческая раздробленность перестала приносить выгоду. Обозреватель считает, что на протяжении 1500 лет эти государства соперничали друг с другом, в процессе «получив ядовитые жала».

Помимо этого, Вулф также заявил, что промышленная революция распространилась из Европы по всему миру, но после этого ведущей экономикой стали США. Теперь же резко возросло благосостояние Китая, а странам Европы придется конкурировать не друг с другом, а с более крупными государствами. При этом он отмечает, что Евросоюз отстает от Китая и США по паритету покупательной способности и по производительности труда. По мнению Вульфа, проблема может заключаться в раздробленности, которая может стать непреодолимым препятствием в борьбе с более крупными странами.

Ранее американская газета заявила, что Европа «движется к войне».