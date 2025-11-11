На Украине заподозрили побег Умерова из страны

Исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк намекнула, что у нее есть сомнения, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров вернется из Турции, куда он отправился, по официальным данным, для участия в переговорах по обмену пленными.

Об этом она написала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности [предпринимателя Тимура] Миндича в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова. Между тем Умеров пишет, что уехал в Турцию и на Ближний Восток заниматься обменами наших пленных. Ну, надеюсь, Умеров вернется в Украину», — написала Каленюк.

В побеге из страны Умерова заподозрил и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В своем Telegram-канале парламентарий предположил, что следующие подозрения по «делу Энергоатома» будут выписаны секретарю СНБО Умерову и министру юстиции Герману Галущенко.

«Самое интересное, вернется ли Умеров из Стамбула?» — задался вопросом украинский нардеп.

Ранее прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил о причастности Умерова к коррупции. По словам обвинителя, он замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, организатором которой выступает Миндич, которого также называют «кошельком Зеленского».

11 ноября Рустем Умеров прибыл в Турцию. По его словам, он прилетел в Стамбул для разблокировки процесса обмена пленными между Москвой и Киевом.