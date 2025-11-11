Парламент Эстонии отверг законопроект о полном закрытии границы с Россией

Рийгикогу (парламент Эстонии) отклонил в первом чтении законопроект о полном закрытии границы с Россией, предложенный партией «Отечество» (Isamaa), пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

Решение было принято 11 ноября в ходе первого чтения — за инициативу проголосовали 20 депутатов, против высказались 47.

Законопроект предлагал обязать правительство оценить необходимость закрытия границы для обеспечения безопасности жителей Эстонии. В пояснительной записке авторы отмечали, что мера позволила бы «снизить риски и избежать инцидентов на временной контрольной линии».

Эстонские политики подняли вопрос о том, что следует закрыть границу с Россией в конце декабря 2024 года. Инициативу поддержал, в частности, экс-министр иностранных дел Эстонии, лидер партии «Отечество» Урмас Рейнсалу.

Ряд политиков, в том числе мэр Нарвы Катри Райк, выступил против инициативы. В МВД заявили, что оснований для полного закрытия границы нет, уточнили журналисты.

Напомним, что протяженность российско-эстонской границы составляет 338 км, она проходит по суше, реке Нарва и Чудскому озеру.

Между Эстонией и Россией при этом нет окончательно оформленной границы: договоры о разграничении были подписаны в 2014 году, но до сих пор не ратифицированы парламентами обеих стран.

В настоящее время на границе действуют три погранпункта: КПП «Нарва» работает исключительно в дневное время, «Лухамаа» и «Койдула» функционируют круглосуточно.