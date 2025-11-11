Полиция в Финляндии в 2024 году получила рекордное количество сообщений о преступлениях на почве ненависти.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на доклад Полицейского профессионального колледжа в Тампере.

Отмечается, что всего за минувший год полиция зарегистрировала 1808 предполагаемых преступлений на почве ненависти, что на 13% превышает позапрошлый показатель.

«...Наиболее распространёнными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в Советском Союзе», — говорится в публикации.

Ране политолог Антон Орлов в беседе с RT заявил, что Финляндию могут ожидать тысячи исков от россиян.