Yle: в Финляндии число преступлений на почве ненависти стало рекордным
Полиция в Финляндии в 2024 году получила рекордное количество сообщений о преступлениях на почве ненависти.
Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на доклад Полицейского профессионального колледжа в Тампере.
Отмечается, что всего за минувший год полиция зарегистрировала 1808 предполагаемых преступлений на почве ненависти, что на 13% превышает позапрошлый показатель.
«...Наиболее распространёнными объектами таких преступлений стали граждане России, Эстонии, а также лица, родившиеся в Советском Союзе», — говорится в публикации.
Ране политолог Антон Орлов в беседе с RT заявил, что Финляндию могут ожидать тысячи исков от россиян.