Вучич выступил с заявлением о войне Европы и России

Президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Pink.

«Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — подчеркнул Вучич.

По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности в отношениях между Западом и Россией.

В Брюсселе отреагировали на слова Вучича о России

11 ноября газета The Wall Street Journal писала, что Европа находится между «войной и миром» из-за беспилотников над территорией стран блока. Как пишет издание, европейские лидеры подозревают, что за «целой серией» разрушительных атак якобы «стоит Россия».