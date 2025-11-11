Президент США заявил о скором завершении шатдауна в стране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ожидает одобрения палатой представителей США законопроекта о завершении шатдауна (приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования) в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что парламентарии предположительно проголосуют по законопроекту о продлении финансирования работы федерального правительства 12 ноября.

«Ну, оно [правительство] не возобновит работу, пока палата представителей не проголосует. Палата собирается голосовать, и я думаю, что они проголосуют за [законопроект]. Думаю, большинство людей хотят, чтобы правительство возобновило работу», — отметил Трамп.

Ранее американский лидер сообщил, что Республиканская партия работает над законопроектом, который навсегда отменит шатдауны в стране.

Трамп подчеркнул, что в дальнейшем следует добиться того, чтобы правительство работало стабильно, без приостановок.