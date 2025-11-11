Трамп вновь приписал США победу в двух мировых войнах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны. При этом он не упомянул ключевую роль Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне, пишет РИА Новости.

Скандальное заявление политик сделал во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

«И помните: мы выиграли Первую мировую войну. Мы выиграли Вторую мировую войну. Мы победили во всех войнах между ними. Мы победили во всех войнах, что были до этого», — высказал свое мнение глава Белого дома.

Это уже не первый раз, когда Дональд Трамп отказался признавать заслуги Советского Союза во Второй мировой войне.

Во время своего выступления глава Штатов также признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. В октябре американский лидер, выступая в израильском Кнессете, заявил, что США выиграли в Первой и Второй мировых войнах. Также глава Белого дома указал на то, что в какой-то момент страна утратила решимость в военной политике.