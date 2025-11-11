На Украине обвинили в незаконном обогащении бывшего вице-премьера Чернышова

Бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову предъявили обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции в сфере энергетики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным агентства, в июне НАБУ обвинило экс-чиновника в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

«Бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении», — отметили в НАБУ.

В ведомстве уточнили, что экс-чиновник участвовал в легализации средств, полученных преступным путем в рамках коррупционных схем в сфере энергетики.

Ранее в НАБУ сообщили, что сотрудники ведомства проводят масштабную спецоперацию в сфере энергетики.