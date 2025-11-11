Глава Генштаба Франции вновь высказался о столкновении с Россией

Глава Генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон вновь призвал страны НАТО готовиться к столкновению с Россией. Об этом сообщает Ouest-France.

По мнению Мандона, Россия «глобализировала» конфликт на Украине, а разведка стран НАТО указывает на риск военного столкновения между альянсом Москвой. При этом, ранее генерал уже делал подобное заявление — тогда он выразил опасение, что «у России может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. В новом интервью Мандон подтвердил, что не поменял позицию по этому вопросу.

«Россия считает Европу слабой. Я знаю, что она проводит военную реорганизацию, чтобы быть способной вести боевые действия против стран НАТО. Мы должны к этому подготовиться», — заявил он.

Мандон также уточнил, что эту позицию разделяют многие европейские лидеры.