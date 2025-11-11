Соединенные Штаты начнут официально праздновать Дни Победы в Первой и Второй мировых войнах. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед ветеранами в Вашингтоне, передает Fox News.

«Признаться честно, я наблюдал за тем, как в России и Великобритании празднуют День Победы. Когда я вижу, как они это делают, я думаю: нам нужен свой такой праздник. С этого момента мы будем отмечать Дни Победы в Первой и Второй мировых войнах и во всех остальных», — сказал Трамп.

Ранее президент США назвал впечатляющим военный парад по случаю 80-й годовщины победы над японской агрессией и во Второй мировой войне в Пекине.