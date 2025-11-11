На соратника Зеленского Миндича обрушились новые обвинения

По сообщениям украинских медиа, Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против Миндича, соратника Зеленского, не только в махинациях в энергетическом секторе, но и в оборонной промышленности.

Как заявили в прокуратуре, в течение 2025 года были выявлены признаки противозаконной деятельности Миндича, заключавшейся в оказании влияния на министра энергетики Галущенко, равно как и на бывшего министра обороны Умерова.

Ранее в НАБУ сообщили о раскрытии схемы отмывания около 100 миллионов долларов (эквивалент 8,1 миллиарда рублей) в киевском энергетическом секторе. В рамках расследования были проведены обыски на территории госпредприятия «Энергоатом», а также в жилищах Галущенко и Миндича. Последний, воспользовавшись израильским паспортом, покинул страну. В настоящий момент Умеров находится в Стамбуле с официальным визитом.