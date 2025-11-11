ООН призывает к полному расследованию взрывов в Индии и Пакистане

ТАСС

ООН выражает соболезнования семьям погибших в результате взрывов в Индии и Пакистане на этой неделе, призывает власти обеих стран провести полноценные расследования произошедшего. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями об атаке террориста-смертника [в Пакистане], он выражает свои соболезнования семьям жертв и желает полноценного восстановления пострадавшим. Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает насилие и терроризм. Он вновь заявляет, что все виновные в терроризме должны быть привлечены к ответственности и призывает провести полноценное расследование, - сказал Хак. - Что касается Индии то, безусловно, мы тоже выражаем наши соболезнования народу и правительству Индии, необходимо также провести полное расследование произошедшего".

10 ноября вечером недалеко от исторической крепости Красный Форт в Нью-Дели на светофоре взорвался автомобиль. Согласно официальным данным, погибли 12 человек, порядка 20 получили ранения. Взрыв расследуется как теракт. На месте ЧП обнаружили следы нитрата аммония - химического вещества, которое может использоваться в качестве компонента взрывчатых веществ.

11 ноября на окраине Исламабада на парковке рядом с окружным судом прогремел взрыв. 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем.