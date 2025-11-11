Трамп сделал неожиданное признание о Дне Победы

Президент США Дональд Трамп признался, что смотрел трансляцию торжественных мероприятий, проводимых в России в День Победы. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер рассказал о своих впечатлениях от парадов в других странах во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

«Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы — я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, — и я сказал: нам тоже нужен День Победы», — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что 14 июня в Вашингтоне прошел масштабный военный парад в честь 250-летия армии США (широко известный как «военный парад Трампа»).

Журналисты Washington Post Стивен Стромберг и Роберт Гебельхофф разъяснили, что он никому не был нужен, стал «показной игрой мускулами», не придал уверенности гражданам США.