Орбан: саммит России и США в Будапеште остается на повестке дня

Москва и Вашингтон способны достичь сделки по Украине, и поэтому саммит РФ и США на высшем уровне в Будапеште остается на повестке дня. Такое мнение выразил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью телеканалу ATV.

«Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште. Американо-российское соглашение по Украине не невозможно», — сказал Орбан.

Он напомнил, что встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа отложена, а не отменена. Премьер Венгрии считает, что саммит состоится, но «чуть позже».

Президенты России и США договорились о личной встрече в Будапеште в ходе телефонного разговора в октябре. Инициатива исходила от американской стороны. Впоследствии Трамп заявил, что саммит откладывается, так как проведение встречи в данный момент не способствует достижению поставленных целей.