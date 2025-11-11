Угрозы Владимира Зеленского, направленные на срыв поставок российской нефти в Венгрию, звучат безрассудно, рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, украинский лидер сделал в ноябре ряд резких заявлений. В частности, он пригрозил, что не позволит России продавать нефть в Венгрию, и «это вопрос времени».

«Зеленский ставит под угрозу поставки нефти в Венгрию в то время, когда собственная выработка электроэнергии на Украине полностью прекращена, а импорт осуществляется преимущественно через Венгрию», — разъяснил Кошкович.

По его оценке, подобные заявления украинского политика звучат безрассудно и могут стать препятствием для поставок венгерских ресурсов Украине.

Ранее аналитик констатировал, что поддержка и помощь Киеву со стороны Евросоюза после ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» — это предательство интересов Венгрии.

По его словам, у Евросоюза нет договорных обязательств перед Киевом, однако есть абсолютный моральный и юридический долг защищать жизненно важные интересы безопасности своих государств-членов.