Глава МО Грузии и министр нацобороны Турции обсудили крушение C-130

Вице-премьер и глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провели разговор в связи с крушением турецкого военно-транспортного самолета, разбившегося над грузинской территорией. Об этом сообщило Минобороны Грузии.

"Министр обороны, вице-премьер Ираклий Чиковани побеседовал с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. Во время телефонного разговора Чиковани выразил глубокие соболезнования в связи с падением военно-транспортного самолета ВВС Турции возле грузино-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

11 ноября турецкое Минобороны сообщило, что вылетевший из Азербайджана самолет C-130 ВС Турции, на борту которого находились 20 турецких военных, разбился в Грузии. По информации грузинской стороны, борт пропал с радаров через несколько минут после вхождения в воздушное пространство Грузии без подачи сигнала бедствия, после чего ведомство начало поисково-спасательную операцию. Военно-транспортный самолет упал примерно в 5 км от грузино-азербайджанской границы в муниципалитете Сигнаги. В связи со случившимся МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.