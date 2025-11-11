Финляндия желает понять, в чем заключается смысл переговоров с Россией в текущей ситуации, перед тем, как перейти к дипломатии, рассказала журналистам министр иностранных дел республики Элина Валтонен. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне бывший президент Финляндии Саули Ниинистё призвал Европу возобновить прямой диалог с Россией. Он добавил, что европейским странам необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа.

«Я понимаю обеспокоенность Ниинистё тем, что президент США ведет диалог [с Москвой], а мы нет. Конечно, в какой-то момент настанет время для диалога, но тогда нам нужно знать, в чем его цель, и увидеть какой-нибудь свет и от России», — отметила Валтонен.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал Ниинистё умным и опытным человеком. Вместе с тем, заметил он, рекомендации экс-президента Европу уже не спасут.

По его данным, «новые центры силы предпочитают иметь дело с США, чем с приходящей в упадок Европой».