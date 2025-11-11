Сербы вышли на протест против сноса разрушенного здания генштаба

Андрей Дуванов

Граждане Сербии вышли на акцию протеста против сноса разрушенного здания генштаба армии Союзной республики Югославия, который был уничтожен авиаударами НАТО в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что акцию организовала та же группа недовольных, которая ответственна за митинги против медленного хода расследования обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Новая акция приурочена ко Дню перемирия в Первой мировой войне, который в Сербии отмечается 11 ноября.

«Когда защищаем генштаб, защищаем и "Каменную палату" или "Старый генштаб", прекрасное здание построенное по указу короля Александра Первого Карагеоргиевича. <...> Строительство частично финансировалось средствами, которые Югославия получила по репарации после Первой мировой войны, архитектор – Василий Федорович Баумгартен, русский эмигрант, который оказался в Белграде после Октябрьской революции, по нему здание называлось еще и Баумгартеновой палатой», — сообщили в соцсетях студенты Электротехнического факультета.

Напомним, что 7 ноября парламент Сербии утвердил закон о реконструкции здания бывшего генштаба. Согласно сообщению РИА Новости, на его месте планируется строительство отеля инвесторами из США.

