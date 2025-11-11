Граждане Сербии вышли на акцию протеста против сноса разрушенного здания генштаба армии Союзной республики Югославия, который был уничтожен авиаударами НАТО в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что акцию организовала та же группа недовольных, которая ответственна за митинги против медленного хода расследования обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Новая акция приурочена ко Дню перемирия в Первой мировой войне, который в Сербии отмечается 11 ноября.

«Когда защищаем генштаб, защищаем и "Каменную палату" или "Старый генштаб", прекрасное здание построенное по указу короля Александра Первого Карагеоргиевича. <...> Строительство частично финансировалось средствами, которые Югославия получила по репарации после Первой мировой войны, архитектор – Василий Федорович Баумгартен, русский эмигрант, который оказался в Белграде после Октябрьской революции, по нему здание называлось еще и Баумгартеновой палатой», — сообщили в соцсетях студенты Электротехнического факультета.

Напомним, что 7 ноября парламент Сербии утвердил закон о реконструкции здания бывшего генштаба. Согласно сообщению РИА Новости, на его месте планируется строительство отеля инвесторами из США.

Ранее Кремль обратился к властям Сербии.