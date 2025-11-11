Демократы раскололись из-за шатдауна

Демократы в Сенате США проголосовали за прекращение 41-дневного закрытия правительства (шатдауна), не добившись уступок от президента Дональда Трампа, что вызвало волну критики внутри партии. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это «капитуляцией», а прогрессивные политики, включая члена Палаты представителей Ро Ханну, потребовали отставки лидера сенатского меньшинства Чака Шумера за неэффективное руководство.

Решение центристов вызвало раскол в партии, особенно на фоне растущих издержек шатдауна для ключевых групп избирателей-демократов. Опросы показывали, что общественность возлагает вину за кризис на республиканцев, а администрация Дональда Трампа постоянно шла на эскалацию — вплоть до отмен авиарейсов и борьбы с продовольственной помощью через Верховный суд. Несмотря на это, умеренные демократы предпочли прекратить противостояние.

Чак Шумер пытается переложить ответственность на республиканцев, заявляя, что они теперь несут полную ответственность за кризис в здравоохранении из-за отказа продлить субсидии ACA (программа доступного медицинского обслуживания, известная как Obamacare). Однако внутренняя оппозиция указывает на стратегический кризис в партии, где многие считают, что демократы «сдали сильные позиции», пишет Bloomberg.