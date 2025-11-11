Появились кадры скопления фур на белорусско-литовской границе

Информационное агентство ТАСС опубликовало фотографии грузовых машин, которые скопились на территории Белоруссии на границе с Литвой.

В частности, на фото можно увидеть большое количество фур на подъезде к расположенному в Гродненской области международному автомобильному пункту пропуска "Каменный Лог" и на стоянке около него.

29 октября Литва, ссылаясь на необходимость борьбы с запусками через границу воздушных шаров с сигаретной контрабандой, полеты которых угрожают безопасности гражданской авиации, закрыла автодорожную границу с Белоруссией. Частично на прием работает лишь переход в населенном пункте Мядининкай, где впускают транзитный транспорт, дипломатов, возвращающихся на территорию сообщества граждан ЕС. Реагируя на эти действия, Белоруссия прекратила пропуск через границу литовских фур, более тысячи которых застряли в соседней стране. Министр внутренних дел балтийской республики Владислав Кондратович заявил, что Литва не намерена открывать границу с Белоруссией после решения Минска не пропускать обратно через свои КПП литовские фуры.