ООН заявила о сложной ситуации с обеспечением беженцев этой зимой

Организация Объединенных Наций предупреждает о критической нехватке ресурсов для защиты миллионов беженцев в предстоящую зимнюю пору. Причиной сложившейся ситуации стало резкое сокращение финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки, которые традиционно являлись крупнейшим мировым донором, пишет Le Monde.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев обращает особое внимание на тяжелое положение вынужденных переселенцев из Украины, Сирии и Афганистана. Как сообщает представитель международной организации, многим семьям предстоит пережить морозы без достойного жилья, надежной теплоизоляции, отопления, теплых одеял, зимней одежды и необходимых лекарств.

Гуманитарные бюджеты находятся на грани полного истощения, что вынудит значительно сократить объемы зимней помощи. Финансовый кризис усугубляется тем, что другие крупные страны-доноры также уменьшили свои взносы после сокращения финансирования со стороны Вашингтона, который ранее обеспечивал более сорока процентов бюджета Управления.

Сложившаяся ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества для предотвращения гуманитарной катастрофы среди наиболее уязвимых категорий беженцев в холодный период года.