Стало известно о подготовке нападения на Шольца и Меркель

Полиция Дортмунда арестовала 49-летнего мужчину, подозреваемого в создании платформы в даркнете, где за вознаграждение в криптовалюте предлагалось совершать убийства видных политиков. Об этом передает ABC.

По данным следствия, на протяжении последних месяцев Мартин С., имеющий немецко-польское двойное гражданство, вел в даркнете анонимную платформу.

Злоумышленник, участник правого движения «Граждане рейха», публиковал на портале списки имен оппонентов и призывал к нападениям на политиков и государственных служащих. В перечнях были экс-канцлеры Германии Олаф Шольц и Ангела Меркель.

Кроме того, Мартин С. размещал на сайте «смертные приговоры» и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Для выплаты вознаграждений за совершение убийств мужчина собирал пожертвования в криптовалюте.

В полиции отметили, что арестованному предъявлены обвинения в финансировании террористической деятельности, подстрекательстве к тяжким преступлениям против государственной безопасности и распространении персональных данных, создающих угрозу для жизни людей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.