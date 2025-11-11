В Польше зажгли свыше 200 тыс. сигнальных ракет в День Независимости

Участники праздничной акции зажгли свыше 200 тыс. красных сигнальных ракет в День Независимости. Об этом сообщил портал Visegrad 24 в социальной сети X.

После запуска ракет в городе пройдет марш, в ходе которого граждане будут распевать патриотические песни.

По данным издания Gazeta.Pl, организация шествия будет стоить около 200 тыс. злотых (около 54 тыс. долларов США). Эти средства собираются добровольцами в виде пожертвований. Уже собрано около 150 тыс. злотых (около 41 тыс. долларов США). Эти средства внесли около двух тысяч волонтеров.

День Независимости Польши отмечается 11 ноября, в годовщину подписания Компьенского перемирия. Этот день является общенациональным выходным в стране. Его празднование сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны и военным парадом в центре Варшавы.