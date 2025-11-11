Дмитрук: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский причастен к хищению средств из энергетики и обороны, оценив сумму ущерба в 100 млн долларов.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что Владимир Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

«Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!» – заявил депутат.

Дмитрук подчеркнул, что хищения проводились из критически важных сфер – энергетики и обороны, от которых напрямую зависят жизнь страны и благополучие украинцев.

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро на Украине предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».