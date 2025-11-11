Пока вы не уснули: ультиматум Эстонии Китаю и удар возмездия за попытку угона МиГ-31

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ВС России нанесли удар возмездия за попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом»

Российские войска нанесли удар возмездия по украинским военным объектам. Это ответ на попытку угона истребителя МиГ-31, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, целью удара стал главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области. Также поражен аэродром "Староконстантинов" в Хмельницкой области, где дислоцированы истребители F-16.

Трамп заявил о сильном ударе США по европейской стране

Власти США и Швейцарии приблизились к подписанию соглашения о снижении 39-процентных пошлин, которые глава Белого дома Дональд Трамп ввел против этой европейской страны в августе 2025 года. Об этом сообщил CNBC.

По словам Трампа, США нанесли очень сильный удар по Швейцарии, но он хочет, чтобы она продолжала успешно работать и была очень хорошим союзником.

Эстония поставила ультиматум Китаю

Китай должен перестать поддерживать Россию, если хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией.

Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, он должен перестать поддерживать Россию», — сказал он.

Стали известны новые подробности жестокого убийства экс-мэра Самары

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина больше недели травила бабушку и дедушку, наблюдая, как они умирают. Об этом RT сообщил источник.

Близкие семьи говорят, что между родственниками часто были конфликты из-за денег. Экс-мэр ежемесячно давал Екатерине 200 тыс. рублей, но она заявляла, что ей этого мало.

Стала известна сумма ущерба от обрушения части комплекса «Снежком»

Ущерб от обрушения части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске оценивается в 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Сам ущерб может составить до 100 млн руб.», — говорится в сообщении.

Страна ЕС рискует остаться без бензина из-за санкций против России

Болгария готовится к вступлению в силу 21 ноября санкций США против «Лукойла» и его нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Как сообщил председатель Агентства по государственным резервам, страна имеет месячный запас бензина и более чем 50-дневный запас дизельного топлива, пишет Thomson Reuters.

США и Великобритания ранее решили ввести рестрикции против «Лукойла» и «Роснефти» в ответ на спецоперацию России на Украине. Под угрозой оказались компании, контролирующие значительную часть нефтеперерабатывающей и трубопроводной инфраструктуры Болгарии.

Медведева выходит замуж

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева выходит замуж. Она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Фигуристка сообщила об этом у себя на странице в соцсети, опубликовав видео.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что на этапе российского Гран-при в Казани Медведева была замечена с кольцом на безымянном пальце, однако никаких подтверждений помолвки фигуристка не давала.

Зеленский приехал в Херсон

Украинский президент Владимир Зеленский приехал в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) город Херсон. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Глава государства опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города.

ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом»

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", - заявили в ЦОС.

На поверхности Луны заметили яркие вспышки

Японский астроном заявил о двух «таинственных» вспышках на поверхности Луны. Они были зафиксированы 30 октября и 1 ноября.

Куратор городского музея Хирацука Даичи Фуджи проанализировал данные двух телескопов, расположенных в разных регионах страны. Современное оборудование позволило ему мгновенно обнаружить движение и взрывы на поверхности спутника Земли.

