Финский депутат попросил убежища в России

Бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен сообщил, что подал заявление о получении убежища в Российской Федерации. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Обращаясь к своим подписчикам, Туртиайнен показал свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории России. По словам экс-парламентарий, у него истекал срок пребывания в России по визе.

Он добавил, что придется подождать и посмотреть, что последует за его прошением.

Впервые о том, что политик хочет добиться разрешения на укрытие в России, стало известно в ноябре. Туртиайнен рассказал СМИ, что у него пророссийские взгляды, и он собирается выучить русский язык. Он также высказывал мнение, что Финляндия остается враждебной для России страной, пока является членом НАТО.

Туртиайнен был депутатом в двух партиях — «Истинные финны» и «Власть принадлежит народу».